 Skip to main content
24.07.2026
Република Најнови вести
Петок, 24 јули 2026
Неделник

На Салах му нудат половина тон лубеници за да потпише за Бешикташ

Фудбал

24.07.2026

Турски навивач на Бешикташ реши да ја зголеми понудата на својот сакан клуб за Мохамед Салах, па доколку легендарниот египетски фудбалер потпише договор со црно-белите, ќе заработува 10.000.000 евра годишно и половина тон лубеници. Секако е јасно дека ова е симпатичен обид на Турците да го намамат Мохамед Салах во таборот на Бешикташ.

Големото прашање е дали нивната „измама“ со лубениците ќе успее. Проблемот се финансиите, бидејќи агентот на египетскиот фудбалер бара огромна провизија за потпишување на договорот со својот клиент.

Поврзани вести

Фудбал  | 18.07.2026
Салах во Бешикташ?
Фудбал  | 03.07.2026
Што ќе гледаме денеска: Салах во борба за осминфиналето
Фудбал  | 22.06.2026
Салах е пресреќен за првата победа на СП