Бразил со многу мака ја совлада Јапонија

По еден пресврт, Бразил ја победи Јапонија со резултат од 2:1.Стрелци за Бразил беа Касемиро во 58-та минута и Мартинели во петтата минута од судиското продолжение.

Водечкиот гол за Јапонија го постигна Сано во 29-та минута.Бразил ќе се сретне во осминафиналето со подобриот од дуелот Норвешка-Брег на Слоновата Коска, кој е закажан за вторник.

Видовме две сосема различни полувремиња во Хјустон. Во првиот дел од играта, Бразил имаше неплодна иницијатива, посед на топката, но немаше вистински можности.

Јапонија се бранеше дисциплинирано, чекаше грешка на противникот и ја поздрави во 29-та минута. Данило направи грешка во додавањето. Сано ја пресретна топката и се упати кон голот на Бразил. Шутираше од околу 20 метри и ја погоди мрежата на Алисон.

Бразил силно притискаше и голот буквално висеше во воздух. Пред голот на Јапонија имаше многу шанси, а ударот со глава на Касемиро во 58-та минута му донесе израмнување на Селесао, по центаршутот на Габриел.

Бразил продолжи со напади, но тие стивнаа на време. Кога изгледаше дека натпреварот ќе оди во продолжение, Бразил го постигна победничкиот гол во петтата минута од судиското продолжение. Мартинели е стрелец, откако одбранбените играчи на Јапонија направија грешка во опасната зона.