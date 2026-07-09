Три македонски композиции во полуфинале за наградата Милан Младеновиќ

Македонските автори Даркоф, Премин и ВекВајсВерс се пласираа во полуфиналето за престижната регионална награда Милан Младеновиќ за 2026 година. Нивните песни беа избрани во првиот круг меѓу 173 пристигнати пријави од просторите на поранешна Југославија. Стручното жири селектираше вкупно 47 композиции кои продолжуваат во трката за влез во финалето, каде што само 12 автори ќе добијат место на промотивната компилација.

Песната Чекор обезбеди место меѓу најдобрите 47 регионални синглови

Композицијата Чекор на македонскиот музички продуцент Даркоф привлече внимание на домашните радиостаници веднаш по објавувањето. Влезот во полуфиналето го потврдува квалитетот на македонската електронска сцена надвор од државните граници.

Покрај Даркоф, во полуфиналната селекција од Македонија влегоа и проектот Премин, како и составот ВекВајсВерс во соработка со Лаз Вегјас и Еда. Со ова, три домашни композиции рамноправно се борат за престижното признание во конкуренција на автори од целиот регион.

Поранешна победничка Дина Јашари го напиша текстот за новиот сингл

Зад лириката на Чекор стои Дина Јашари, една од најистакнатите македонски авторки од поновата генерација. Таа веќе има искуство со ова регионално натпреварување, бидејќи во 2022 година ја освои наградата Милан Младеновиќ со нејзиниот сингл Дома. Текстот на Јашари во ова остварување се спојува со електронските аранжмани на Даркоф. Вокалната интерпретација ја изведува младата џез пејачка Сара Ташкоска, чиј емотивен вокал придонесува за крајната длабочина на песната.

Петчлено стручно жири ќе ги соопшти финалистите во текот на јули

На овогодинешниот конкурс пристигнале вкупно 173 валидни пријави од авторите на просторот на поранешна Југославија. Петчленото регионално жири во првиот круг одлучи да пропушти 47 композиции, со што значително ја стесни конкуренцијата. Во текот на јули, стручниот тим ќе направи дополнителна селекција и ќе ги избере 12-те финалисти. Нивните песни традиционално ќе бидат објавени на промотивната ЦД компилација на Фондацијата Милан Младеновиќ.

За конечниот победник ќе одлучува комисија составена од Павица Чабријан, Немања Ѓорѓевиќ, Лада Фурлан Заборац, Јован Матиќ и Ана Радоњиќ, позната како Зои Кида. Осмиот добитник на ова признание ќе биде официјално прогласен на 21 септември 2026 година во Белград. Овој датум секоја година се совпаѓа со роденденот на легендарниот српски рок музичар и фронтмен на култната група Екатерина Велика.