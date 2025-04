Нова пролет за Стотројка

Канал 103 - Радио дом на културата

Во предвечерјето на 1 мај, Ден на трудот и 34-ти роденден Канал 103, ги поканува сите знајни и нејзнајни радио пријатели и поддржувачи, на дружба во интимните прегратки на Старата скопска чаршија, каде ќе имаме можност да уживаме во звуците на финскиот музички алхемичар Kadonnut Manner.

Kadonnut Manner е проект на Lauri Manner, уметничко име кое може да се преведе како „изгубениот континент“. Неговата музика е емотивно патување кое го спојува американскиот гитарски примитивизам со длабочината на блузот и суровата убавина на северот – наследство преточено во нешто сосема ново и лично.

Зад себе има богата 20-годишна музичка кариера како басист во повеќе панк бендови во матичната Финска (Out of Tune, Death by Snoo Snoo, Viimeinen Maailmansota) и повеќе од 400 настапи ширум Европа, гостувања на повеќе значајни панк, фолк и џез фестивали, и седум самостојни турнеи.

Вечерта музички ќе ја заокружат селекторите на Стотројка.

Препорачана донација: 200 денари

Претходната вечер (вторник, 29.04.2025) Kadonnut Manner ќе настапи во студиото на Канал 103, во рамки на радио серијалот „Ако никој не свири“.