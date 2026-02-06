Секс и циклусот: Подобрување на блискоста преку фази

Хормоналните бранови што се појавуваат во текот на женскиот циллус, може да бидат вашиот скриен сојузник во врските.

Денови 1-5 (Менструација): Фаза на нежност

Енергијата е на нула, чувствителноста е на врвот.

Формула: Топлина + грижа. Прегратки, масажи, разговори под свеќи. Сексот е можен доколку сакате, но бавно, нежно, често без цел.

Денови 5-14 (Покачување на естрогенот): Фаза на инспирација

Желбата се буди, расположението се подобрува.

Формула: Квалитетни класици + лесни експерименти. Долга предигра, истражување на телото, пробување нови пози или играње улоги.

Денови 14-16 (Овулација): Фаза на страст

Либидото достигнува врв. Телото е максимално одговорно.

Формула: Енергија + изразување. Активен, чест секс, остварување смели фантазии. Оргазмот се постигнува полесно.

Денови 17-28 (Лутеална фаза): Фаза на сензуалност

Енергијата се заменува со длабочина. ПМС е можен.

Формула: Емоции + поддршка. Бавен, сензуален контакт, повеќе зборови, галење и разбирање. Притисокот е табу.