Секс и циклусот: Подобрување на блискоста преку фази

Хормоналните бранови што се појавуваат во текот на женскиот циллус, може да бидат вашиот скриен сојузник во врските.
Денови 1-5 (Менструација): Фаза на нежност
Енергијата е на нула, чувствителноста е на врвот.
Формула: Топлина + грижа. Прегратки, масажи, разговори под свеќи. Сексот е можен доколку сакате, но бавно, нежно, често без цел.
Денови 5-14 (Покачување на естрогенот): Фаза на инспирација
Желбата се буди, расположението се подобрува.
Формула: Квалитетни класици + лесни експерименти. Долга предигра, истражување на телото, пробување нови пози или играње улоги.
Денови 14-16 (Овулација): Фаза на страст
Либидото достигнува врв. Телото е максимално одговорно.
Формула: Енергија + изразување. Активен, чест секс, остварување смели фантазии. Оргазмот се постигнува полесно.
Денови 17-28 (Лутеална фаза): Фаза на сензуалност
Енергијата се заменува со длабочина. ПМС е можен.
Формула: Емоции + поддршка. Бавен, сензуален контакт, повеќе зборови, галење и разбирање. Притисокот е табу.