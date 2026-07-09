Клиника Жан Митрев со летни попусти на превентивни здравствени прегледи

Со цел да ја поттикне превентивната здравствена грижа и да ги направи здравствените услуги подостапни за граѓаните, Клиника Жан Митрев овозможува специјални попусти на повеќе превентивни, дијагностички и специјалистички прегледи што ќе трае до 31 август 2026 година.

Превентивните здравствени контроли се еден од најважните чекори за навремено откривање на состојби кои честопати се развиваат без изразени симптоми. Редовните прегледи овозможуваат рана дијагноза, поуспешно лекување и подобар квалитет на живот, а летниот период е добра можност граѓаните да одвојат време за своето здравје.

Промотивната понуда опфаќа голем број услуги од различни медицински области. Меѓу нив се кардиолошки прегледи, кои се особено препорачливи во летните месеци кога високите температури дополнително го оптоваруваат кардиоваскуларниот систем, особено кај лицата со хронични заболувања или фактори на ризик. Дел од понудата се и дерматолошки прегледи, кои во овој период се особено важни поради зголемената изложеност на сонце и потребата од навремена проценка на промените на кожата. Достапни се и промотивни пакети за магнетна резонанца, мамографски прегледи, лабораториски анализи, офталмолошки прегледи, како и прегледи од областа на нефрологијата, овозможувајќи сеопфатен пристап кон превенцијата и навременото следење на здравствената состојба.

Грижата за здравјето не треба да започне кога ќе се појави проблем. Најголемата вредност на превентивните прегледи е што овозможуваат навремена реакција и поголема сигурност за пациентите. Летото е одличен период за реализирање на редовните здравствени контроли, бидејќи многумина располагаат со повеќе слободно време и можат без брзање да ги направат потребните прегледи“, велат од Клиника Жан Митрев.

Попустите важат до 31 август 2026 година, а термините може да се закажат преку контакт-центарот или онлајн. Детални информации за сите услуги опфатени со промотивната понуда се достапни на https: //zmc.mk/letna-promocija-2026/.