 Skip to main content
17.07.2026
Република Најнови вести
Петок, 17 јули 2026
Неделник

Во оваа летна жега ништо не освежува подобро од сок од вишни

Кујнски тефтер

17.07.2026

За љубителите кои бараат вистинско освежување со вкус на овошје и без конзерванси

        Состојки

  • 5 кг вишни
  • 3,5 кг шеќер
  • 50 грама лимонска киселина
  • 3 л вода
  • 1 кесичка ванилин шеќер (по желба)

Подготовка

Измијте ги вишните под млаз вода, отстранете ги семките и дршките, па ставете ги во голем сад заедно со шеќерот, водата, лимонската киселина, и ванилата. Оставете ја смесата да отстои 24 часа на ладно и темно место, повремено промешувајте за да се раствори шеќерот. Пропуштете ја смесата низ груба цедалка или низ машина за цедење домати ( да се одвојат лушпите, но да се задржат и некои поголеми парчиња од вишните), a можете да ја процедите и низ газа.Оставете ја смесата да зоврие, внимавајте да ја намалите температурата непосредно пред да почне да врие, бидејќи пената брзо се крева и може да претече. Доволно е смесата благо да врие 3–5 минути. Штом сте задоволни од вкусот, веднаш истурете ја смесата во чисти шишиња што претходно биле загреани во рерна на 100°C. Цврсто затворете ги капачињата, препорачливо е да ги пребришете капачињата со алкохол пред да ги затворите шишињата. Ставете ги шишињата во голем сад и добро завиткајте ги, оставете ги да се ладат 2–3 дена, потоа се подготвени за употреба и можат да се чуваат до две години без да се расипат.

Поврзани вести

Кујнски тефтер  | 11.07.2025
Препорака за летен десерт: Колач со вишни