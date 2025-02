Сите го знаете нејзиниот најголем хит: Почина славната пејачка

Роберта Флек, пејачката со кадифен глас и добитничка на четири награди Греми, чиишто балади како „The First Time Ever I Saw Your Face“ и „Killing Me Softly With His Song“ достигнаа на врвот на топ-листите во 1970-те, почина во понеделникот во 89-та година од животот, објави нејзиниот публицист.

Во ноември 2022 година нејзиниот публицист објави дека ѝ е дијагностицирана Амиотрофична латерална склероза (АЛС), познаа и како Лу-Геригова болест и повеќе не може да пее. Станува збор за прогресивна, обично смртоносна невродегенеративна болест. АЛС ги уништува нервните клетки во мозокот и ‘рбетниот мозок кои ја контролираат мускулната функција, што доведува до прогресивна парализа и смрт.

Како афроамериканка која израснала на југот, Флек ги искусила и расизмот и сегрегацијата, како и предизвиците во музичката индустрија во седумдесеттите години од минатиов век, во која тогаш доминираат главно мажите.

„Отсекогаш се трудев да бидам целосно искрена во својот музички израз, надевајќи е дека секоја личност може да ја пронајде сопствената приказна кога ги слуша моите песни, кои можат да ѝ помогнат да ја почувствува и спознае сопствената вистина“, изјави за магазинот Forbes.