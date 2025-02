Зеленски: Подготвени сме за договор со Трамп

Украинскиот претседател Володимир Зеленски се огласи на социјалната мрежа Х по средбата со специјалниот претставник на Трамп за Украина и Русија, Кит Келог претходно денеска.

„Имав продуктивен состанок со Келог. Добра дискусија, многу важни детали. Благодарен сум на САД за сета помош и двопартиска поддршка на Украина и на украинскиот народ. Важно е за нас – и за целиот слободен свет – да се почувствува американската сила. Разговаравме детално за ситуацијата на бојното поле, за начинот на враќање на нашите воени заробеници и ефикасните безбедносни мерки никогаш не може да се врати во војна“, напиша тој Зеленски.

Тој додаде дека Украина е подготвена за силен, ефективен договор за инвестиции и безбедност со претседателот на САД.

„Ние го предложивме најбрзиот и најконструктивниот начин за постигнување резултати. Нашиот тим е подготвен да работи 24/7. Успехот не зближува сите. Силната Украина и САД имаат корист за целиот свет. Му благодарам на генералот Келог што работеше заедно за да постигнеме важни резултати“, додаде тој.

I had a productive meeting with @SPE_Kellogg—a good discussion, many important details. I am grateful to the United States for all the assistance and bipartisan support for Ukraine and the Ukrainian people.



It’s important for us—and for the entire free world—that American… pic.twitter.com/LH2vNGVGFQ