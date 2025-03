На социјалните мрежи се појави ново видео од тензичната среба во Белата куќа меѓу украинскиот претседател Володимир Зеленски и американскиот претседател Доналд Трамп и неговиот потпретседател Џеј-Ди Венс.

Во видеото, Зеленски, наводно, го нарекува Венс „кучка“ на украински за време на нивната дискусија.

Zelensky: Have you been to Ukraine?

Vance: I watched the story.

Zelensky: Suka… 🤦‍♀️ pic.twitter.com/4JRmlCHA0P