Во Кина откриен нов корона вирус! Аларм во светот: Научниците го пронајдоа кај лилјаци и може да се пренесе на луѓе

Тим кинески научници открија нов корона вирус кај лилјаци со потенцијален ризик од пренос од животни на луѓе, но не треба да се преувеличува ризикот од негова појава кај човечката популација, објави хонгконгскиот весник „Саут Чајна морнинг пост“.

A new dangerous type of CORONAVIRUS has been discovered in bats in China.



The strain was found in a Japanese pipistrelle in Hong Kong and is highly infectious . According to scientists, the virus is capable of causing Middle East respiratory syndrome (MERS) . pic.twitter.com/PluEaReYsn