Уште една оставка во тимот на Стармер, си замина директорот за комуникации

Тим Алан, директорот за комуникации на британскиот премиер Кир Стармер, поднесе оставка денес, еден ден откако Морган Свини, врвен советник на премиерот, поднесе оставка поради неговата поддршка за Питер Манделсон кога тој беше номиниран за амбасадор на Велика Британија во Вашингтон, пренесува Би-би-си.

Кир Стармер губи двајца врвни членови на својот персонал додека се бори да се справи со владината криза предизвикана од откритијата за Питер Манделсон и неговите врски со финансиерот и сексуален престапник Џефри Епстин.

„Одлучив да се повлечам за да се овозможи формирање на нов персонал во „Број 10“. Им посакувам на премиерот и на неговиот тим секаков успех“, рече Алан во изјавата што ја придружуваше неговата оставка.

Тим Алан беше советник на Тони Блер од 1992 до 1998 година. Потоа изгради една од водечките консултантски компании за јавни работи во Велика Британија. Во септември 2025 година, тој беше назначен за извршен директор за комуникации на Даунинг стрит.