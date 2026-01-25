Украински бегалец си купил Порше Кајен од социјална помош: Швајцарски суд му наложи да врати 84.000 евра

Суд во швајцарскиот кантон Вод прогласи украински бегалец за злоупотреба на социјална помош и му наложил да ги врати сите социјални исплати што ги добил во период од три години.

Според медиумските извештаи, украинскиот бегалец ќе треба да врати околу 84.000 евра добиени како социјална помош.

40-годишниот Украинец се возел низ Европа во нов Порше Кајен со кожни седишта со што привлекол внимание на својот екстравагантен животен стил.

Украинецот двапати ја оспорил одлуката на судот, тврдејќи дека сè уште му се потребни зголемените социјални исплати, но на крајот изгубил.