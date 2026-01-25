 Skip to main content
25.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 25 јануари 2026
Неделник

Украински бегалец си купил Порше Кајен од социјална помош: Швајцарски суд му наложи да врати 84.000 евра

Свет

25.01.2026

Суд во швајцарскиот кантон Вод прогласи украински бегалец за злоупотреба на социјална помош и му наложил да ги врати сите социјални исплати што ги добил во период од три години.

Според медиумските извештаи, украинскиот бегалец ќе треба да врати околу 84.000 евра добиени како социјална помош.

40-годишниот Украинец се возел низ Европа во нов Порше Кајен со кожни седишта со што привлекол внимание на својот екстравагантен животен стил.

Украинецот двапати ја оспорил одлуката на судот, тврдејќи дека сè уште му се потребни зголемените социјални исплати, но на крајот изгубил.

Поврзани вести

Свет  | 27.11.2025
Украинец осомничен за саботажа на гасоводот Северен тек екстрадиран во Германија
Свет  | 01.11.2025
Италијански суд нареди екстрадиција на Украинец осомничен за нападот врз гасоводот „Северен тек“
﻿