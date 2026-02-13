 Skip to main content
13.02.2026
Република Најнови вести
Петок, 13 февруари 2026
Неделник

Трамп го предупреди Зеленски: Ќе ја пропуштите шансата за мир ако не дејствувате

Свет

13.02.2026

Американскиот претседател Доналд Трамп денеска изјави дека украинскиот претседател Володимир Зеленски ќе ја пропушти својата шанса за мир ако „не дејствува“, наведувајќи дека Русија сака да постигне договор.

„Русија сака да постигне договор и Зеленски ќе мора да дејствува. Во спротивно, ќе пропушти голема можност. Мора да преземе чекори“, изјави Трамп за новинарите во Белата куќа, објави Ен-Би-Си Њуз.

Се очекува американските, украинските и руските претставници да одржат уште една рунда разговори на почетокот од следната недела во Женева, според американската телевизија.

Трамп го повтори своето предупредување дека Иран ќе се соочи со последици ако разговорите за неговата нуклеарна програма не успеат.

„Мислам дека ќе бидат успешни. А ако не бидат, тоа ќе биде лош ден за Иран“, рече Трамп

Поврзани вести

Свет  | 13.02.2026
Зеленски сака уште ракети од сојузниците
Свет  | 05.02.2026
Зеленски тврди дека од почетокот на војната загинале само 55.000 украински војници
Свет  | 31.01.2026
Одобрено од Фон дер Лајен: Зеленски станал сопственик на еден посто од акциите на Астра Зенека?
﻿