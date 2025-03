Путин во униформа пристигна во Курск

Рускиот претседател и врховен командант на руската армија Владимир Путин пристигна во Курск, каде што одржа средба со руските војници.

Оваа информација ја потврди и портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, објави Ројтерс.

🇷🇺 Russian President visits Kursk Group of Forces command post.

Putin is at the meeting in ''military uniform''… message to Trump ⁉️ pic.twitter.com/iJbFqTvt1o