Пукање на метро станицата во Брисел, неколку линии запрени

Во близина на метро станицата Клемансо во Брисел беше регоистрирано пукање што предфизвика и хаос на линиите на метрото и трамвајот во главниот град на Белгија.

Во престрелката нема жртви, но полицијата соопшти дека осомничените можеби се во тунелите на метрото, но линиите на метрото се затворени од безбедносни причини, јавија бриселските медиуми.

🇧🇪 Belgium police are hunting two gunman seen entering the Brussels Metro.



"CCTV footage shows at least two men wearing balaclavas and carrying what appeared to be Kalashnikov weapons at the entrance of Clemenceau station in Brussels early on Wednesday." pic.twitter.com/o9N92KPZYi