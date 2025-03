Погледнете како изгледаат белите дробови на руските војници кои се пикаа во цевковод со гас

Руските војници доживеале невидено труење на белите дробови откако ползеле низ гасоводна цевка долга 16 километри за да ја нападнат Украина. Тие беа испратени на необична мисија на почетокот на овој месец преку напуштен гасовод во близина на Суџа, во руската област Курск, со цел незабележано да се прикрадат зад непријателските линии.

Многу војници загинаа во конфликтот, а бројни преживеани сега страдаат од хемиски пневмонитис – акутно воспаление на белите дробови предизвикано од вдишување токсични материи. Лекарите откриле дека состојбата на војникот се влошувала со текот на времето.

🇷🇺🇺🇦And here are the shots of the journey through the pipe to Sudzha. The soldiers had to walk 12 kilometers. Through the pipe. pic.twitter.com/JAl9NvshdD