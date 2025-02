Генералното собрание на ОН ја поддржа резолуцијата на Украина за војната – САД, Русија и 16 други земји гласаа против

На третата годишнина од руската инвазија на Украина, Генералното собрание на ОН ја прифати украинската резолуција поддржана од Европа, каде се бара Русија веднаш да се повлече од Украина. За европската резолуција, САД гласаа „против“.

САД, Русија и 16 други земји гласаа против.

93 земји ја поддржаа резолуцијата на Украина, која ја нарекува Русија држава агресор и бара Кремљ да ги повлече своите трупи од Украина. 65 земји беа воздржани, а меѓу нив и Република Македонија.

Ваквото гласање покажува намалена поддршка за Украина, со оглед на тоа дека во претходните гласања, над 140 земји ја осудија руската агресија.

The UN General Assembly has backed Ukraine’s resolution on the war.



The US, Russia, and 16 other countries voted against it.



93 countries supported Ukraine’s resolution, which calls Russia an aggressor state and demands that the Kremlin withdraw its troops from Ukraine. pic.twitter.com/YIbj5MYtxm