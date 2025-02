Експлозии одекнаа во неколку автобуси во Израел, властите се сомневаат дека бомбите се направени на Западниот брег

Во неколку експлозии, неколку автобуси беа оштетени на различни локации во градот кој се наоѓа јужно од Тел Авив.

🛑 Urgent || "Buses are burning"..



One of the settlers' buses that was charred by an explosive device in "Bat Yam" near "Tel Aviv".#TelAviv #Israel pic.twitter.com/vKGlYABZ4Z