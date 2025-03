Автомобил повторно влета меѓу луѓе во Германија, повеќе повредени

Автомобил се заби во толпа пешаци во Манхајм, Германија. Според германските медиуми, најмалку едно лице загина, а повеќе се повредени, но сè уште нема официјални податоци за жртвите.

Видео објавено на социјалните мрежи покажува повредени луѓе како лежат на земја. Еден локален сајт објави дека во инцидентот учествувал црн џип, кој со голема брзина удрил во група луѓе.

Terror attack in Manheim, Germany



Twice a week in Europe now 🥲pic.twitter.com/fdGaKwhng1