41 лице загина во вчерашната сообраќајна несреќа што се случи во јужниот дел на Мексико.

Несреќата се случила кога автобус, со кој се превезувале 48 луѓе, се судрил со камион, при што загинале и двата возачи. По судирот изби пожар во автобусот.

Се истражува дали автобусот се движел со дозволена брзина.

At least thirty people were killed in a bus accident in southern Mexico. pic.twitter.com/QyGX3ZHyXH