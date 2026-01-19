 Skip to main content
19.01.2026
Двајца скокачи по крстот во Скопје со возила на Брза помош биле пренесени на Клиника, состојабата им е стабилна

Скопје

19.01.2026

Фејсбук профил на Црвен крст

Двајца кои скокале по крстот во Скопје, на Богојавление, во студената и надојена река Вардар со возила на Итната медицинскја помош биле пренесени на Клиничкиот центар „Мајка Тереза“ за дополнителна здравствена поддршка. Сотојбата на двете лица стабилна, соопштија од Црвениот крст на социјалните мрежи.

Тие претходно биле згрижени во тријажниот центар на Црвениот крст.

Фото: Фејсбук профил на Црвен крст на Град Скопје

Во водите на Вардар во Скопје денеска, на Водици по светиот крст скокаа повеќе од 160 граѓани, а 24-годишниот Дарко Митровиќ од општина Центар го извади чесниот крст во рамки на централната манифестација што се одржа кај мостот „Слобода“ кај х. Холидеј ин.

