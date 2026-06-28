ВМРО-ДПМНЕ: Филипче ќе ја распродава Македонија на рати оти мисли дека така ќе си купи премиерска фотелја

Филипче со месеци се обидува да ја изгради својата јавна слика врз европски вредноси, но само кога тие принципи можат да се употребат за да ја критикува сопствената држава. Тоа најдобро се гледа во неговиот однос кон бугарски провокации и постапки што директно ги засегаат македонските национални интереси, се вели во соопштението од ВМРО-ДПМНЕ.

Оттаму велат дека Филипче доследно молчи на секоја бугарска провокација која ги засега македонскиот идентитет, јазик и историја.

Тој го премолчи и овој дипломатски скандал Бугарија, со кој беше направен дипломатски преседан каде беа објавени документи со безбедносни информации поврзани со претседателот на Владата. Филипче беше дел од структурата на СДС која ги распродаде македонските национални интереси, структура која го понижи македонскиот идентитет, го доведе во прашање јазикот и историјата, и потпишуваше бланко листови наместо да ги брани македонските позиции“, велат од ВМРО-ДПМНЕ.

Од партијата истакнуваат дека македонскиот народ го памети тоа и неговиот суд го изрече на изборите.