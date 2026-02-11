Нова рекреативна патека ги поврза Ново Село и Мокриево – инвестиција од над 18 милиони денари

Општина Ново Село успешно ја реализира изградбата на нова пешачка и рекреативна патека која ги поврзува населените места Ново Село и Мокриево. Станува збор за инфраструктурен проект со должина од неколку километри, кој обезбедува современ и безбеден простор за пешачење и рекреација.

Проектот е реализиран со инвестиција од 18.103.488 денари, средства обезбедени од Владата преку Министерството за транспорт и врски. Со оваа инвестиција, жителите добиваат функционална и уредена патека што го поттикнува здравиот начин на живот и создава услови за организирање спортско-рекреативни активности.

Новата инфраструктура не само што ја зголемува атрактивноста на овој дел од општината, туку претставува и значаен чекор кон унапредување на јавниот простор. Патеката овозможува секојдневни прошетки, дружење и активности за сите генерации, придонесувајќи за подобар квалитет на живот во локалната заедница.

Со реализацијата на овој проект, Општина Ново Село продолжува со инвестиции во развој и подобрување на условите за живот на граѓаните.