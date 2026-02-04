 Skip to main content
04.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 4 февруари 2026
Неделник

Мицкоски: Чествувањето на Гоце Делчев нека ни биде пример како треба да ја градиме нашата Македонија

Македонија

04.02.2026

Денес го одбележуваме денот на раѓањето на македонскиот великан Гоце Делчев, човек којшто оставил нераскинлива трага и денес се сеќаваме и исполнуваме на неговото дело коешто го направил и за македонскиот народ, но и за Македонија како држава, но и генерално за сите граѓани, посочи премиерот Христијан Мицкоски.

Неговата борба за независна македонска држава, за држава во срцето на Балканот, јас би рекол е епска, за жал прерано го загубил својот живот на 31 година, имал уште многу што да каже доколку преживеел, но за жал не успеал повеќе од 31 година да живее и го положува својот живот повторно со идеалите за македонската држава. Така што уште еднаш денес да си го спомнеме неговиот лик и дело, да го чествуваме и да го сеќаваме и тоа нека ни биде пример како понатаму треба да ја градиме нашата заедничка татковина Македонија, истакна тој.

Поврзани вести

Хроника  | 04.02.2026
Мицкоски побарал жесток одговор од полицијата, за да не се повтори дивеењето на граѓани без возачки дозволи
Македонија  | 04.02.2026
Изјава на премиерот Христијан Мицкоски по повод 4 февруари – денот на раѓањето на Гоце Делчев
Македонија  | 03.02.2026
Мицкоски најави нова инвестиција во ОУ „Стив Наумов“ во Битола
﻿