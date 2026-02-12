Факултетот за спорт и здравје добива современ кампус со врвна инфраструктура

Нови поволности за високото образование во спортот се отвораат со најавата за изградба на современа зграда на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Денешната посета на министерката за образование и наука Весна Јаневска на факултетот го означи почетокот на процесот за проектирање на објект што треба да стане еден од најмодерните академски спортски центри во регионот.

Раководството на факултетот, предводено од проф. д-р Влатко Неделковски, го претстави проектот како историски исчекор за институцијата. Наместо постојните ограничени просторни услови, студентите и наставниот кадар во иднина би работеле во комплетно нов академски комплекс со врвна инфраструктура и технолошки опремени простории.

Планираниот објект нема да биде само класична образовна зграда. Во него се предвидени специјализирани лаборатории за спортска медицина и функционална дијагностика, современи предавални, повеќенаменски спортски сали, фитнес-зона и уредени надворешни терени. Со тоа, наставата, научните истражувања и практичната работа на студентите ќе се одвиваат во услови споредливи со европските академски стандарди.

Министерката Јаневска ја оцени иницијативата како стратешка инвестиција во младите и во јавното здравје. Таа порача дека државата ќе продолжи активно да го поддржува развојот на високообразовните институции, особено кога станува збор за инфраструктура што директно влијае врз квалитетот на наставата и конкурентноста на кадарот.

Особен акцент во проектната документација се става на енергетската ефикасност, пристапноста за лица со попреченост и уредувањето на зелени површини околу објектот. Амбицијата е новиот комплекс да прерасне во современ центар каде што ќе се спојуваат образованието, науката и спортот, со потенцијал да привлече и меѓународна соработка.

Доколку се реализира според најавите, овој проект би можел суштински да го промени начинот на кој се образуваат идните професори по физичко образование, тренери и спортски експерти, поставувајќи нови стандарди за академски и спортски развој во земјата.