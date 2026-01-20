Во Драмски театар почнаа пробите за претставата „Ова е само крајот на светот“ во режија на Теа Беговска

Драмски театар / Прва проба на претставата „Ова е само крајот на светот“

Во Драмски театар денеска се одржа првата проба на претставата „Ова е само крајот на светот“ по истоимената драма на Жан-Лик Лагарс. Преводот, адаптацијата и режијата се на режисерката Теа Беговска. Сценограф и костимограф на претставата е Надиа Василева од Бугарија, музиката е на Енес Беговски. Во актерската поделба се актерите: Стефан Вујисиќ, Биљана Драгиќевиќ – Пројковска, Александар Степанулески, Сара Климоска и Ања Митиќ.



Директорот Роберт Вељановски на денешната прва проба ги поздрави колегите, им посака успешен процес и го изрази задоволството што 2026 година ја почнуваме со подготовка на овој познат текст на Жан-Лик Лагарс кој има и своја филмска верзија. „Ова е само крајот на светот“ е првата претстава што се подготвува во Драмски во годината кога театарот го обележува 80-годишниот јубилеј. Премиерата се планира за 7 март.



Режисерката Теа Беговска денеска им се заблагодари на довербата на актерите што прифатиле заедно да ја работат оваа длабока семејна психолошка драма. Таа сподели дека кога промислувала за овој драмски текст, ликовите ги поистоветила токму со актерите што ги одбрала во оваа поделба на улогите.

Верувам дека во процесот на подготовките на претставата сите заедно многу ќе истражуваме и ќе создадеме една моќна претстава за дисфункционалното семејство во кое навидум сите се на број, но секој го живее својот индивидуален проблем и најважен процес е одложувањето да се каже вистината, вели Беговска.



Беговска најавува дека публиката на 7 март ќе има можност да ја гледа претставата и да процени дали протагонистите во претставата успеале да ги променат работите, и да нѐ замислат дали ја имаме можноста да разговараме, да не се доведеме до „крајот“ каде што веќе нема можност за комуникација.