Промоција на монографијата  „Архитектонските елементи од Епископската базилика во Големо Градиште кај Коњух, Кратовско” од м-р Радомир Ивановиќ

На 12 март, во 12 часот, на промоција на четвртата книга од серијата монографии – „Архитектонските елементи од Епископската базилика во Големо Градиште кај Коњух, Кратовско” од м-р Радомир Ивановиќ.



Оваа книга произлегува од истоимената магистерска теза на нашиот колега Ивановиќ, со наслов “Architectural elements of the Episcopical Basilica at Konjuh, R. Macedonia” одбранета во 2021 година на Универзитетот во Љубљана, Р. Словенија, под менторство на проф. д-р Бојан Џуриќ. Тезата претставува истражување на градежните работи на Епископската базилика, со фокус на архитектонските елементи од овој објект и потеклото на материјалот што се користел во изградбата.

Градот кај Големо Градиште, близу до денешното село Коњух, е еден од попознатите доцноантички центри во Република Северна Македонија. Неговата стратегиска, природно одбранлива локација, која го вклучува високиот акропол и северната тераса опкружена со Крива Река од три страни, го направил градот многу привлечен во проблематичните времиња на доцната антика.

Промотори на книгата ќе бидат проф. д-р Каролин С.Снивели од САД и проф. д-р Бојан Џуриќ – Р.Словенија

Претходно проф. д- р Бојан Џуриќ ќе одржи предавање со наслов „Студии за каменот во античката археологија“