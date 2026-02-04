Тричасовен протест со блокада на Плетвар

МИА

Од околу 11:30 до околу 14:00 часот беше блокиран патниот правец Прилеп-Градско кај Плетвар поради протест со кој се бара укинување на законските одредби со кои се одзема воилото при возење без возачка дозвола. Протестот е на прилепските граѓани од ромска националност.

Ова е мирен протест. Бараме да се укине законот и да биде како што беше досега. Да не се одземаат возилата. Нека се казнува за возење без возачка ама како досега, но со одземање на возилата ни се нанесува голема неправда, не само на Ромите, туку и на другите граѓани од други националности, рече Ерсад Решидоски од Прилеп.

Протестот иако беше најавен со блокада на патот Прилеп – Градско кај Плетвар е прекинат и сообраќајот е нормализиран. Граѓаните најавија секојдневни протести додека не се сменат законските одредби за казнување