Повеќе пријави за нарушени односи меѓу сопружниците, Ивана се повлекувала: Тошковски открива што претходело на трагедијата во Карпош

Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на денешната прес конференција за вчерешната трагедија во скопски Карпош каде жена и малолетно дете го загубија животот по пад од балкон, истакна дека во 2025 и 2026 година биле евидентирани повеќе пријави за нарушени односи меѓу сопружниците, полицијата постапувала, но во сите наврати оштетената се повлекувала од поднесените пријави.

Во 2025 и 2026 година биле евидентирани повеќе пријави за нарушени односи меѓу сопружниците. Полицијата постапувала и преземала мерки, но, во сите наврати оштетената се повлекувала од поднесените пријави, информираше Тошковски.

Министерот информираше дека пријавата за трагедијата во Карпош, каде жена и малолетно дете го загубија животот по пад од балкон, била примена од случаен минувач.

Тошковски посочи дека настанот имал претходница истиот ден. На 2 март во 12:05 часот била примена пријава за расправија меѓу сопружниците, а полициски службеници пристигнале на адресата во 12:19 часот. Бил извршен разговор со сопругата, која изјавила дека немало физички контакт со сопругот, дека станувало збор за мало недоразбирање и дека не бара поведување постапка ниту интервенција. Таа навела дека брачните односи ги решава преку бракоразводна постапка и потпишала службена белешка.

Се откажувам од пријавата, помеѓу нас немаше физички контакт, се работеше за мало недоразбирале, го решивме по мирен пат и не бара, полициска интервенција. Не сакам да го пријавам како семејно насилство, работите ќе го средам по мирен пат и ќе се разведам, стои во белешката која Ивана ја потишала како изјава дадена пред полицијата.

Тошковски посочи дека полицијата ќе утврдува дали ваквата изјава била дадена под присила или не, дали сопругот бил присутен во моментот и можеби влијаел на оваа изјава.

Тој додаде дека мајката и детето во временски интервал пред да паднат од балкон, се заклучени од внатрешна страна во станот и друго лице присутно во станот во моментот на падот од балкон, согласно информациите кои се доставени до него, немало.

Министерот истакна и дека полицијата има видео запис сопругот, кој се наоѓа на распит во полициска станица, ја удира жртвата.

Се сомничи за сторени повеќе кривични дела, по членовите 1282 Наведување на самоубиство и помагање во самоубиство“, член 130 став 2 за телесна повреда и член 144 став 3, загрозување на сигурноста.