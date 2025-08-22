 Skip to main content
22.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 22 август 2025
Неделник
ВО ЖИВО
Отворање на понуди од тендерот со јавно наддавање за трет мобилен оператор

27-годишен скопјанец осомничен за детска порнографија

Хроника

22.08.2025

Фрипик

На 21.08.2025 Секторот за компјутерски криминал при МВР до ОЈО Скопје поднесе кривична пријава против Ф.М.(27) од Скопје, за сторено кривично дело „Производство и дистрибуција на детска порнографија” предвидено и казниво по член 193-а став 3 од Кривичниот законик.

По добиена информација од полицијата во Германија за спроведена истрага во врска со сексуална злоупотреба на деца и поседување и дистрибуција на материјал со сексуална злоупотреба на деца, како и дека станува збор за профил на апликацијата “Telegram”, со телефонски број и ИП адреса од Р.Македонија, од страна на Секторот за компјутерски криминал при МВР беа преземени мерки и активности за прибирање на докази при што по утврдување на корисникот, на 20.08.2025 година по добиена Наредба од Основниот кривичен суд Скопје за претрес на дом и помошни простории, Наредба за пребарување на компјутерски систем и компјутерски податоци и Наредба за привремено одземање на компјутерски податоци, од страна на полициски службеници од Секторот за компјутерски криминал беше извршен претрес во домот на Ф.М. (27) при што пронајдени и одземени се предмети за понатамошна постапка.

Ф.М. е лишен од слобода во Полициска станица Гази Баба и известен Јавен обвинител од ОЈО Скопје за понатамошна постапка.

Поврзани вести

Хроника  | 09.08.2025
Пијан скопјанец преминал во спротивна лента и удрил во автомобил, повредени се две бебиња
Хроника  | 27.07.2025
ОЈО со детали: Мајка од гостиварско снимала со телефон додека жени вршеле полови дејства со нејзините малолетни ќерка и син
Хроника  | 14.07.2025
Млад скопјанец нападнат на работното место