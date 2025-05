Дончиќ на рака има часовник од 80.000 евра и скршен Ајфон

Доаѓањето на НБА суперѕвездата Лука Дончиќ на финалниот натпревар од АБА 2 лигата помеѓу Илирија и Босна предизвика невидено внимание од кошаркарската јавност во целиот регион.

Лука дојде во „Тиволи“ за да го бодри клубот каде што неговиот татко Саша Дончиќ е спортски директор. Сепак, неговото присуство не ѝ помогна на Илирија, која загуби од Босна во вториот натпревар од финалната серија, па ќе мора да игра мајсторски во Сараево.

Luka is wearing an 80,000 Euro AP Royal Oak watch and still uses his broken iPhone which he smashed on the day of the trade. Wild!



Source: https://t.co/YZG0frutji pic.twitter.com/68VDv3M10Q