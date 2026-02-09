Го гледавте ли најскапиот меч во историјата на спортот?

Сиетл го победија Њу Ингланд во Супер Боул 60 со 29-13, освојувајќи ја втората шампионска титула во четвртиот обид. Дрејк Меј трагичен, одбраната на Сиетл во 2014 година што го победи Денвер со Пејтон Менинг. Кенет Вокер MVP

Американската поговорка дека нападот го прави Супер Боул, но одбраната го освојува трофејот Винс Ломбарди, беше оправдана во 60-от натпревар од сите натпревари, планетарен спектакл во Санта Клара, Калифорнија. Слатката одмазда на Сихоксите врз тимот на Бостон за поразот пред 11 години во еден од најлудите натпревари во битката за највредниот спортски трофеј во САД. Долго чекаа на втор шампионски прстен во Сиетл, а сега го имаат.