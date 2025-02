Ферка: Двајца ММА борци на десет аматери, погледнете кој го извлече подебелиот крај

ММА е најбрзо растечки спорт во светот по популарност, а сведоци сме на епски борби во различни организации.

Сепак, многу „промотери“ гледаат начин како да заработат, па организираат тепачки кои никој не може да ги замисли.

Така, силниот човек Еди Хал против двајца браќа близнаци во октагонот, целосен господин против две жени, а во Романија отидоа чекор понатаму.

Тие ставија двајца професионални борци во октагонот наспроти 10 аматери.

Беше нејасно кој кого удира, разликата во килограмите беше забележлива, а на крајот победата (не)изненадувачки ја извојуваа професионалците.

Погледнете како изгледаше сето тоа:

2 pro fighters vs 10 amateurs



Incredible things are happening in Romania @SpinninBackfist https://t.co/sGlQztsrzw