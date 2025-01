Доктор за повредата на Ѓоковиќ: Треба сите да му се извинат!

Српскиот тенисер Новак Ѓоковиќ поради сериозна повреда на задната ложа, односно руптура на мускулот, го предаде полуфиналето на Австралијан опен на Саша Зверев. Како да не му беше доволно тешко на Ѓоковиќ поради тоа, тој мораше да слуша и приказни дека сè е лажирано, дека воопшто не е повреден, па беше приморан на социјалните мрежи да објави рендгенска снимка.

„За сите експерти“, напиша Ѓоковиќ со снимките од докторот, на кои се гледаат и неговите претходни повреди во Австралија, кога што го обвинуваа дека измислил дека е повреден.

Thought I’d leave this here for all the sports injury “experts” out there. pic.twitter.com/ZO5mBtw9zB