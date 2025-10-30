Реал Мадрид бара отштета од УЕФА за пропаѓањето на Суперлигата

Реал Мадрид и Суперлигата бараат 4,5 милијарди евра отштета од УЕФА. Претходно беше објавено дека Мадридскиот покраински суд ја отфрли жалбата на УЕФА за тужба против Суперлигата.

Реал објави во соопштение дека „ќе бара отштета од УЕФА за претрпената штета“.

Според „As“, адвокатите на Реал Мадрид и компанијата што управува со Суперлигата веќе работат на тужба што двете организации ќе ја поднесат против УЕФА „за отштета за претрпената штета“, која ќе изнесува речиси 4,5 милијарди евра.

За потсетување, во мај 2024 година, Арбитражниот суд во Мадрид делумно го потврди барањето на организаторите на Суперлигата и пресуди дека УЕФА и ФИФА мораат „да престанат со своето антиконкурентско однесување и да го забранат неговото повторување во иднина“, а исто така ги обврза „веднаш да ги елиминираат сите последици од нивните антиконкурентски дејствија“