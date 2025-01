Навивачите на Хајдук со усташки извици: „За дом спремни“

Имено, пред натпреварот Хајдук Сплит – Славен Белупо, околу илјада навивачи на сплитскиот клуб организирано шетаа по улиците и се однесуваа како да се усташи од Втората светска војна.

Прво, водачите извикуваа „За дом“, а тие масовно одговараа со „Спремни!“, поздравувајќи како нацисти, испружејќи ја десната рака дијагонално нагоре, откако претходно ја држеле така што испружените прсти биле против нивното срце. .

Торцида Сплит, како што се нарекуваат навивачите на Хајдук, потоа почнаа да скокаат и радосно да скандираат „Одиме, одиме, одиме усташи! усташи! усташи!“

