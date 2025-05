Навивачите на Џенова со огномет, песни и извици „Ciao“ го прославија испаѓањето на градскиот ривал Сампдорија во Серија Ц ,односно во третата лига

Cruel, muito cruel: a torcida do Genoa celebrou com todas as suas forças a inédita queda da rival Sampdoria para a Serie C.pic.twitter.com/3m4HEaV6s7