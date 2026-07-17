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Халанд си оди од Сити?

Фудбал

17.07.2026

Facebook / Erling Haaland

Ерлинг Халанд успешно ја предводеше Норвешка на Мундијалот и ја потврди својата добра форма. Тој останува дел од Манчестер Сити и во следната сезона, но дел од неговите планови е и трансфер во друг клуб.

Според француски „Спорт“, Халанд е подготвен за премин во Реал Мадрид. Информациите стигнуваат и од експертот за фудбалски трансфери Фабрицио Романо, кој појаснува дека трансфер е возможен, но не во овој преоден рок.

Врската меѓу Халанд и Реал Мадрид трае неколку години, особено што претседателот на Реал Мадрид Флорентино Перез има за цел да ги спои Килијан Мбапе и Ерлинг Халанд.

Халанд има договор со Манчестер Сити до 2034 година, но негов премин во Реал Мадрид секогаш може да биде опција

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