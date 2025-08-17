 Skip to main content
Асенсио ќе потпише тригодишен договор со Астон вила

Астон вила е блиску до потпишување на договор со фудбалерот од средниот ред на ПСЖ, Марко Асенсио, објави „Caught Offside“.

Дваесет и деветгодишниот Шпанец играше за тимот од Бирмингем како позајмен играч во втората половина од сезоната 2024/25. Според изворот, Астон Вила подготвува понуда за ПСЖ во износ од 15 милиони евра. Се забележува дека оваа сума треба да ги задоволи барањата на Парижаните.

Во исто време, англискиот клуб веќе се договорил со Асенсио за тригодишен договор.

Асенсио е играч на ПСЖ од 2023 година. Неговиот договор со францускиот клуб важи до летото 2026 година.

