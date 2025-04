Warner Bros го најави римејкот на „The Bodyguard“: Кој ќе ги наследи Кевин Костнер и Витни Хјустон?

Принтскрин

Филмското студио Warner Bros го најави римејкот на филмот „The Bodyguard“ од 1992 година, во кој главните улоги ги толкуваат Кевин Костнер и Витни Хјустон.

Веста за римејкот ја открија Мајкл Де Лука и Пем Абди претставниците на од Warner Bros Pictures Group.

Познато е дека римејкот ќе го режира Сем Вренч, додека за сценариото е избран Џонатан Абрамс. Одлуките за улогите се уште не се донесени.

Инаку, Сем Вренч го режираше филмот кој беше хит во кината „Taylor Swift: The Eras Tour“. Покрај тоа, тој често работел меѓу филмската и музичката индустрија, режувајќи ги „Laufey’s A Night at the Symphony: Hollywood Bowl“ и „A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter“, како и концертни документи за ѕвезди како што се BTS, Billie Eilish и Lizzo.

Оригиналниот „The Bodyguard“ од 1992 година го режираше Мик Џексон и се фокусираше на поранешен агент на тајната служба, кој го игра Кевин Костнер, ангажиран да ја заштити познатата пејачка, која ја игра Витни Хјустон. Заработи повеќе од 400 милиони долари во кината ширум светот и има една од најпродаваните филмски музики.

„The Bodyguard“ доби две номинации за Оскар за песните „I Have Nothing“ и „Run to You“.