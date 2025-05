78. издание на Канскиот филмски фестивал почнува утре: Се натпреваруваат 19 филмови

Најпрестижниот филмски фестивал – Канскиот филмски фестивал ќе се одржи од 13 до 24 мај. Ова е негово 78-мо издание, а во натпреварувачкиот дел од програмата има 19 филмови.

Во трката се етаблирани режисери како Вес Андерсон и браќата Дарден, како и млади режисери кои штотуку ги започнуваат своите кариери, вклучувајќи го и Ари Астер.

Оваа година се натпреваруваат шест режисерки: Јулија Дукурно, Кели Рајхарт, Хафсија Херци, Карла Симон, Чие Хајакава и Маша Шилински.

Уметничкиот директор на Канскиот филмски фестивал, Тиери Фремо, изјавил дека фестивалот годинава примил рекордни 2.909 пријави. Целосната листа на филмови во конкуренција е следна:

“Alpha” – Јулија Дукурно,

“Dossier 137” – Доминик Мол

“Eddington” – Ари Астер

“Eagles of the Republic” – Тарик Салех

“Fuori” – Марио Мортоне

“The History of Sound” – Оливер Херманус

“The Mastermind” – Кели Рајнхад

“Nouvelle Vague” – Ричард Линклатер

“La Petite Derniere” – Hafsia Herzi

“The Phoenician Scheme” – Вес Андерсон

“Renoir” – Чие Кавакава

“Romeria” – Карла Симон

“The Secret Agent” – Клебер Мендонца Филфо

“Sentimental Value” – Јоаким Триер

“A Simple Accident” – Јахар Панахи

“Sirat” – Оливер Лаксе

“Sound of Falling” – Маша Шилински

“Two Prosecutors” – Сергеј Лонитса

“The Young Mother’s Home” – Жан -Пиере и Лук Дардене

Жирито на натпреварувачката програма ќе го води Жулиет Бинош. Роберт де Ниро ќе ја добие почесната Златна палма.

На 78-от Кански филмски фестивал премиерно ќе бидат прикажани филмовите „Amrum”“ од Фатих Акин, „Connemara“ од Алекс Луц, „The Disappearance of Josef Mengele“ од Кирил Серебреников, „Orwell: 2+2=5“ од Раул Пек, „Splitsville“ од Мајк Корвин и „The Wave“ од Себастијан Лелио. Целосната програма можете да ја погледнете тука.