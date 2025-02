Четириест години по нивниот историски прв настап во 1985 на Санремо, Duran Duran повторно ќе настапи на овој музички фестивал

Четириест години по нивниот историски прв настап во Италија во Санремо во 1985 година, британскиот синт-поп бенд Duran Duran повторно ќе настапи на годишниот музички фестивал, објави неговиот менаџер и уметнички директор Карло Конти, пренесува во неделата италијанската новинска агенција Ansa.

„Само што го склучивме (договорот) и го имаме конечниот договор бидејќи по 40 години Дуран Дуран ќе се врати во салата Аристон“, со нивниот настап закажан за 13-ти февруари, рече Конти, опишувајќи ја групата како „безвременски бенд“ и „исклучително почитувани меѓународни гости“ кои ќе ја изненадат публиката со „специјални ефекти“.

Седумдесет ипеттото издание на фестивалот Санремо ќе се одржи од 11-ти до 15-ти февруари.

Санремо е национална институција која го инспирираше Изборот за песна на Евровизија и помогна во започнувањето на успешната кариера на многу италијански музички ѕвезди како Ерос Рамацоти, Лаура Паузини, Марко Менгони, Махмуд и Манескин.

Duran Duran, исто така, во јуни повторно ќе настапат во три италијански градови. Поп-бендот, кој се прослави во раните 80-ти со серија спотови во кои настапуваат своите млади членови, ќе одржи концерти на 15-ти и 16-ти јуни во Рим, на 18-ти јуни во Бари и два дена подоцна во Милано.

На нивните настапи во Италија ќе се изведуваат нумери од нивниот последен албум „Danse Macabre“ објавен во октомври 2023 година.

Бендот, примен во Рокенрол Куќата на славните во 2022 година, има продадено повеќе од 100 милиони плочи во текот на својата кариера.

Со 18 синглови кои го достигнаа врвот на музичките топ-листи во САД, 21 хит што стигнаа до најдобрите 20 песни на топ-листите во Велика Британија и неколку успеси во Италија, Duran Duran го потврди своето место како еден од највлијателните и најдолготрајните бендови во историја на музиката.

Тие, исто така, ја напишаа песната „A View to a Kill“, единствената песна за Џејмс Бонд на врвот на Billboard Hot 100, и соработуваа со креативни филмаџии, вклучувајќи го и Дејвид Линч, кој режираше еден од нивните најуспешни концерти.

Формиран во Бирмингем во 1978 година, Duran Duran ги продуцираше безвременските хитови како што се „Hungry Like the Wolf“, „Ordinary World“, „Rio“, „Girls on Film“, „The Wild Boys“, „The Reflex“, „Ordinary World“ и „Come Undon“.