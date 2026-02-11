Американскиот актер Џејмс Ван Дер Бик почина на 48 години

Фото: Принтскрин

Американскиот актер Џејмс Ван Дер Бик, најпознат по улогата во серијата „Досонс Крик“ почина на .

Семејството на Ван Дер Бик ја објави веста со трогателна објава на неговиот Инстаграм профил: „Нашиот сакан Џејмс Дејвид Ван Дер Бик почина мирно утрово. Тој ги дочека своите последни денови со храброст, вера и грациозност. Има многу што да се сподели во врска со неговите желби, љубовта кон човештвото и светоста на времето. Тие денови ќе дојдат. Засега бараме мирна приватност додека тагуваме по нашиот сакан сопруг, татко, син, брат и пријател.“

