40 FINGERS со изведби кои го надминуваат јазикот и географијата

40 FINGERS не само што ги освои фановите, туку и го заслужи восхитот на култните музичари ширум светот. Италијанските и меѓународните ѕвезди како Андреа Бочели (https://bit.ly/40FINGERS_AndreaBocelli), американската пејачка Тори Кели и Енди Самерс од The Police избраа да соработуваат со нив. Нивниот проект со Самерс, на пример, донесе нов живот на хитот на The Police, Bring on the Night (https://bit.ly/40fingerspolice).

Секој гитарист носи богата музичка историја и посебен стил на квартетот, овозможувајќи им да создадат свеж и иновативен звучен пејзаж преку сложената „fingerpicking“ техника на свирење. Нивниот разновиден репертоар опфаќа четири-гитарски аранжмани на рок и поп класици, како и оригинални композиции. Нивната љубов кон кино и ТВ партитурите, исто така, доведе до незаборавни интерпретации на култни музички теми, вклучително и нивни верзии на темите на Џон Вилијамс од „Војна на ѕвездите“, „Последниот Мохиканец“, импресивната комбинација на музиката од Дизни и селекции од „Хари Потер“.

Сцената е местото каде што 40 FINGERS навистина оживуваат, воодушевувајќи ја публиката со изведби кои го надминуваат јазикот и географијата. Нивната сет листа содржи сакани песни како Sultans of Swing, Africa, The Sound of Silence, Bohemian Rhapsody, The Last of the Mohicans, Libertango и други нумери од повеќе жанрови кои ги обединуваат и ги возбудуваат љубителите на музиката насекаде.