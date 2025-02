40 fingers на 9 февруари во Филхармонија

Запознајте ги 40 FINGERS, италијанскиот квартет со акустични гитари што ги освои срцата на публиката ширум светот. Со преку 350 милиони прегледи на социјалните медиуми, оваа извонредна група се здоби со меѓународно признание преку нивните инвентивни, реинтерпретации со четири гитари на класичен рок, поп хитови и омилени филмски и ТВ музички теми. Меѓу нивните најголеми признанија, добија официјална поддршка од групата Queen, која ја поздрави нивната изведба на „Bohemian Rhapsody“ и ја сподели на нивната официјална веб-страница. (https://bit.ly/40Fqueen)

40 FINGERS не само што ги освои фановите, туку и го заслужи восхитот на култните музичари ширум светот. Италијанските и меѓународните ѕвезди како Андреа Бочели (https://bit.ly/40FINGERS_AndreaBocelli), американската пејачка Тори Кели и Енди Самерс од The Police избраа да соработуваат со нив. Нивниот проект со Самерс, на пример, донесе нов живот на хитот на The Police, Bring on the Night (https://bit.ly/40fingerspolice).

Секој гитарист носи богата музичка историја и посебен стил на квартетот, овозможувајќи им да создадат свеж и иновативен звучен пејзаж преку сложената „fingerpicking“ техника на свирење. Нивниот разновиден репертоар опфаќа четири-гитарски аранжмани на рок и поп класици, како и оригинални композиции. Нивната љубов кон кино и ТВ партитурите, исто така, доведе до незаборавни интерпретации на култни музички теми, вклучително и нивни верзии на темите на Џон Вилијамс од „Војна на ѕвездите“, „Последниот Мохиканец“, импресивната комбинација на музиката од Дизни и селекции од „Хари Потер“.

Сцената е местото каде што 40 FINGERS навистина оживуваат, воодушевувајќи ја публиката со изведби кои го надминуваат јазикот и географијата. Нивната сет листа содржи сакани песни како Sultans of Swing, Africa, The Sound of Silence, Bohemian Rhapsody, The Last of the Mohicans, Libertango и други нумери од повеќе жанрови кои ги обединуваат и ги возбудуваат љубителите на музиката насекаде.

Концертот ќе се одржи на 9 февруари во Филхармонија.