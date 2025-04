Трговската војна на Трамп

Американскиот потпретседател Џеј Ди Венс изразнал во градот Мидлтаун во Охајо, градот од 50-ина илјади жители кој се наоѓа во таканаречениот Рѓосан Појас (Rust Belt). Појасот содржи стотици мали и средни градови кои некогаш биле центарот на американската индустрија – секој град бил врзан за една или неколку фабрики или челичарници, кои ги крепеле локалните семејства. Таа производствена база била основата на американскиот сон која привлекла и огромен број семејства од Македонија, во неколку бранови пред и по комунизмот. Сонот кој вклучува можност да купиш куќа (со бела дрвена ограда), автомобил, да основаш семејство, и сето тоа со една работничка плата.

Почнувајќи од 1970-ите години овој сон се претвора во кошмар. Фабриките една по една се затвораат, а место американски индустриски производи, на пазарот почнуваат да доминираат германски автомобили, јапонска електроника и тајвански микрочипови. Во 1992 година САД потпишуваат договор за слободна трговија со Мексико и Канада, по што многу од преостанатите фабрики се селат на југ, а отворањето на Кина кое доаѓа набргу потоа значи дека индустриските производи направени во САД веќе се исклучок, а не правило.

САД се уште се значајна индустриска сила во одредени специфични области, како што се авионската и воената индустрија, но на светскиот пазар тие денес се најзначајни како потрошувачка сила. На САД, кои се 4 проценти од светското население, отпаѓаат од 25 до 30 проценти од вкупната светска потрошувачка, што е неверојатна бројка. Целиот свет се тепа да добие пристап до хипер богатиот и разновиден пазар на САД, што секако води до енормен трговски дефицит од трилион долари годишно (САД извезуваат стоки и услуги вредни 2 трилиони, а увезуваат 3 трилиони).

Во меѓувреме, градовите низ индустриските области на САД, како што е Охајо, или рударските региони како што се Апалачките планини, се претвораат во Рѓосаниот Појас. Некогашните фабрики се обраснати во вегетација, железничките станици и пристаништата изгледаат како да биле бомбардирани, а жителите кои не успеале да се снајдат на време и да се префрлат од индустриската дејност и рударството кон услужниот, медицинскиот или образовниот сектор живеат мачни животи во градови кои умираат. Овие сцени се живописно опишани во автобиографската книга „Хилбили Елегија“ на Џеј Ди Венс, во која тој раскажува како губењето на економската перспектива во Рѓосаниот Појас довело до растурање на семејствата, масовно користење на тешки дроги, и исселување. Неговата мајка голем дел од животот се борела со зависност од дрога – Венс деновиве ја покани во Белата Куќа за заедно да прослават една деценија откако се откажала од дрогата – а приказната како неговата баба морала да се грижи за семејството беше претставена од Глен Клоуз и Емји Адамс во истоимениот филм кој помогна да се развие политичката кариера на актуелниот потпретседател.

My mom is 10 years sober and I’m incredibly proud of her strength and determination.



Congratulations, Mom! pic.twitter.com/NB4bndcr2D