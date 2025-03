„Семето на светата смоква“ – филм што ја разголува тензијата меѓу довербата и стравот

На 27 март 2025 година, македонската публика ќе има можност да ја проследи најновата режисерска сензација на Мохамад Расулоф – „Семето на светата смоква“ (The Seed of The Sacred Fig), наградуван ирански филм кој ги осветлува тензиите во едно семејство за време на политички превирања.



Приказна што ја открива кревкоста на довербата

Унапредувањето на Иман во истражен судија се совпаѓа со масовните протести во Техеран, поради смртта на млада жена. Додека тој се бори со огромниот притисок на работното место, неговата сопруга го носи товарот на семејниот живот, а нивните ќерки се сведоци на општествените немири. Но, кога неговиот службен пиштол исчезнува, сомнежот се насочува кон неговиот најблизок круг.



Моќна актерска екипа и врвна режија

Со впечатливи изведби на Сохеила Голестани, Мисаг Зарех, Махса Ростами и Сетарех Агабабаеи, овој филм длабоко навлегува во психолошката драма и ги отсликува комплексните односи во семејството под сенката на општествените пресврти.



Филм кој ги преминува границите

Режисерот Мохамад Расулоф, познат по својот храбар пристап кон социјално-политички теми, и овојпат создава дело што не остава никого рамнодушен. Филмот е снимен во копродукција на Франција, Иран и Германија и комбинира драма, криминалистички елементи и трилерска неизвесност во незаборавно кино-искуство.



Времетраење: 168 минути

Жанр: Драма, крими, трилер

Категоризација: Четврта категорија

Премиера во Македонија: 27 март 2025



Не ја пропуштајте оваа возбудлива и емотивна приказна што го поставува прашањето: Кому навистина можеме да му веруваме во време на неизвесност?

