Американската Управа за храна и лекови (ФДА) го одобри лекот за Алцхајмеровата болест „Џакенемаб“ (Jekanemab) развиен од јапонската компанија „Еисаи и Биоген“ (Eisai Co Ltd и Biogen Inc), за пациенти во раните стадиуми на болеста, поради што пациентите ја губат меморијата.

Лекот, што ќе се продава под името „Лекемби“, е препарат што треба да ја забави прогресијата на тешката невродегенеративна болест со отстранување на лепливи наслаги на токсичниот протеин бета амилоид од мозокот.

„Еисаи“ најави дека лекот ќе биде пуштен во продажба по цена од 26.500 долари за едногодишен третман.

