Министерството за здравство информира дека теренската вакцинација, утре ќе се одвива во неколку населени места, а е организирана во соработка со здавствените домови од секој град, локалната самоуправа и месните заедници.

Теренската вакцинација продолжува во над 90 населени места.

Еве на кои места ќе може да се вакцинирате:

Делчево/Македонска Каменица – Цера

Тетово – Желино, Стримница, Долна Лешница, Горна Лешница, Палатица, Требош, Узурмишт

Гостивар – Чегране, Форино, Врапчиште, Чајле

Штип – Чардаклија, Горен и Долен Балван, Крупиште

Прилеп – Ракле, Никодин, Царевиќ

Свети Николе –Мустафино

Кратово – Страцин, Димонце,Пендак,Крилатица, Таламанце, Трновац

Виница – Лаки, Драгобраште

Демир Хисар – Бараково, Единаковци, Света

Валандово – Пирава

Струга – Радолишта, Шум, Заграчани

Крушево – Норово, Алданци, Селце

Ростуше – Присојница

Дебар – Могорче Струмица – Свидовица Босилово – Старо Балдовци, Дрвош Неготино –Пепелиште Радовиш – Дедино, Ињево Пробиштип – Долни Стубол Кочани – Чешиново Кичево – Србица, Ново Село Кавадарци – Росоман, Сирково Битола – Дихово, Нижеполе, Трново, Магарево, Брусник, Лавци Вевчани – Велешта, Добовјани, Горно и Долно Татеши Охрид – Мешеишта, Климештани, Ботун, Злести, Белчишта Македонски Брод – Самоков Велес – Дреново, Долно Јаболчиште, Горно Јаболчиште Крива Паланка – Дубровница , Луке Куманово – Арбанашко, Малотино, Рамно, Мглинце, Буковљане, Длабочица, Дејловце, Цветишница, Жегљане, Степанце, Кокино, Бајловце, Жељувино, Аљинце, Осиче, Облавце, Макреш, Канарево Скопје – Сарај, Грчец, Крушопек, Љубин

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